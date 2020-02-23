В Минспорте не считают слабостью отказ Логинова от гонки
Источник НСН в Минспорте РФ оценил отказ российского биатлониста Александра Логинова от масс-старта ЧМ в Италии.
Россиянин Александр Логинов решил не участвовать в масс-старте чемпионата мира по биатлону в итальянским Антхольце, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Александра Касперовича.
По версии издания, причиной отказа от соревнований стала психологическая неготовность спортсмена.
Источник в Минспорте РФ в эфире НСН заявил, что поступок Логинова, отказавшегося от масс-старта ЧМ в Италии, нельзя расценивать как проявление слабости.
«Логинов оправдан по предыдущим обвинениям в употреблении допинга. Он пришел первым в спринте - это злит других спортсменов. Логинов - российский спортсмен. С учетом этого «анамнеза» отказ Логинова от участия в новом старте можно расценивать как протест Союза биатлонистов России на то унижение, которому подверглись наши спортсмены. Вероятен вариант, что Логинов действительно истощился. Но в этой ситуации не могу говорить о его проявлении слабости. Это может быть проявление силы. Или ума», - заявил собеседник НСН.
По мнению представителя Минспорта, в биатлоне началась травля российских спортсменов благодаря условиям, созданным WADA.
«Судя по резкой реакции норвежских спортсменов, ополчившихся на Логинова после его первой победы на ЧМ, в биатлоне началась «холодная» война с публичными обвинениями человека (Александра Логинова – прим. НСН), который уже оправдан. Это называется травля, травля наших биатлонистов. WADA, которое создало систему полного игнорирования всяких гражданских норм и систему презумпции виновности, выпустило джина из бутылки. Любой спортсмен может быть уличен в использовании допинг-препаратов, даже если он их никогда не употреблял. Мне трудно представить, чтобы в нормальном демократическом обществе по чьему-то донесению был организован выезд полиции, проведен обыск и изъят личный компьютер. На территории Российской Федерации это – дикость», - считает эксперт.
Напомним, утром в субботу в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича прошли полицейские обыски. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в качестве причин назвал расследование оформления аккредитации Касперовича и старый допинговый скандал с Логиновым. По данным посольства России в Риме, улик, свидетельствующих об использовании спортсменами допинга, не выявлено.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН выразил сожаление по поводу того, что итальянская полиция использует обыски как дестабилизирующий фактор в отношении российской команды перед одной из важнейших гонок ЧМ. Чепиков назвал ситуацию очень неприятной.
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