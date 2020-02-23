В Минспорте не считают слабостью отказ Логинова от гонки

Россиянин Александр Логинов решил не участвовать в масс-старте чемпионата мира по биатлону в итальянским Антхольце, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Александра Касперовича.

По версии издания, причиной отказа от соревнований стала психологическая неготовность спортсмена.

Источник в Минспорте РФ в эфире НСН заявил, что поступок Логинова, отказавшегося от масс-старта ЧМ в Италии, нельзя расценивать как проявление слабости.

«Логинов оправдан по предыдущим обвинениям в употреблении допинга. Он пришел первым в спринте - это злит других спортсменов. Логинов - российский спортсмен. С учетом этого «анамнеза» отказ Логинова от участия в новом старте можно расценивать как протест Союза биатлонистов России на то унижение, которому подверглись наши спортсмены. Вероятен вариант, что Логинов действительно истощился. Но в этой ситуации не могу говорить о его проявлении слабости. Это может быть проявление силы. Или ума», - заявил собеседник НСН.