Норвежский биатлонист поддержал Александра Логинова
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен подтвердил мастерство российского спортсмена Александра Логинова, который накануне выиграл спринт на чемпионате мира в Италии, сообщает NRK.
Кристиансен считает, что результат российского биатлониста на соревновании в итальянском Антхольце бесспорен.
«У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуются со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас», – заявил норвежский спортсмен
Ранее многие скандинавские спортсмены высказались против выступления Логинова на чемпионате мира, объясняя это предыдущим отстранением россиянина от состязаний из-за употребления допинга.
Напомним, Александр Логинов завоевал золото в спринте на чемпионате мира в Италии. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды без единой ошибки. Таким образом, Логинову удалось переломить антирекорд сборной России - 27 гонок без медалей на этапах Кубка мира.
Ранее 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Биатлонисты планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации задопинг и аннулирование своих спортивных достижений.
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация. Эксперт считает, что нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок в российском спорте.
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