Норвежский биатлонист поддержал Александра Логинова

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен подтвердил мастерство российского спортсмена Александра Логинова, который накануне выиграл спринт на чемпионате мира в Италии, сообщает NRK.

Кристиансен считает, что результат российского биатлониста на соревновании в итальянском Антхольце бесспорен.

«У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуются со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас», – заявил норвежский спортсмен

Ранее многие скандинавские спортсмены высказались против выступления Логинова на чемпионате мира, объясняя это предыдущим отстранением россиянина от состязаний из-за употребления допинга.