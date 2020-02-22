Чепиков рассказал, как тренеры без аккредитаций работают со спортсменами на олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство намерено оградить биатлонистов российской сборной от психологического давления из-за обысков в отеле на чемпионате мира в Италии. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Также стало известно, что посольство России в Италии направило ноту в итальянский МИД в связи с проведенными обысками у российских спортсменов. Дипломаты потребовали обеспечить должные условия подготовки и участие российской сборной в чемпионате мира, который проходит в Италии.

Утром 22 февраля итальянская полиция обыскала номера членов сборной России в отеле Антерсельве: биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. Проведенная операция связана с расследованием Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с подозрением Александра Касперовича в подделке аккредитации на чемпионат мира в Италии.

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН обратил внимание, что инцидент с аккредитацией Александра Касперовича, который является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова на ЧМ в Италию, коснулся всей команды отечественных спортсменов.

«Конечно, это очень неприятная ситуация, в орбиту которой оказались вовлечены не только Александр Логинов и его личный тренер, но и спортсмены российской сборной. Это вдвойне неприятно. Потому что перед одной из самых важных гонок Чемпионата мира органы полиции используют этот дестабилизирующий фактор в отношении нашей команды. Ситуация, конечно, очень нехорошая», - отметил парламентарий.