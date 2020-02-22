Чепиков рассказал, как тренеры без аккредитаций работают со спортсменами на олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН прокомментировал инцидент с чужой аккредитацией тренера Александра Касперовича на ЧМ в Италии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство намерено оградить биатлонистов российской сборной от психологического давления из-за обысков в отеле на чемпионате мира в Италии. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».
Также стало известно, что посольство России в Италии направило ноту в итальянский МИД в связи с проведенными обысками у российских спортсменов. Дипломаты потребовали обеспечить должные условия подготовки и участие российской сборной в чемпионате мира, который проходит в Италии.
Утром 22 февраля итальянская полиция обыскала номера членов сборной России в отеле Антерсельве: биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. Проведенная операция связана с расследованием Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с подозрением Александра Касперовича в подделке аккредитации на чемпионат мира в Италии.
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН обратил внимание, что инцидент с аккредитацией Александра Касперовича, который является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова на ЧМ в Италию, коснулся всей команды отечественных спортсменов.
«Конечно, это очень неприятная ситуация, в орбиту которой оказались вовлечены не только Александр Логинов и его личный тренер, но и спортсмены российской сборной. Это вдвойне неприятно. Потому что перед одной из самых важных гонок Чемпионата мира органы полиции используют этот дестабилизирующий фактор в отношении нашей команды. Ситуация, конечно, очень нехорошая», - отметил парламентарий.
Сергей Чепиков подтвердил, что IBU предоставляет мало аккредитаций на ЧМ. Однако отметил, что есть вполне законный выход из такого положения.
«Действительно, аккредитаций предоставляется мало. Но можно просто приобрести билет на какой-то этап гонки и получить возможность пообщаться со спортсменом в отеле, где он проживает. Мои тренеры, когда я выступал на Олимпиаде в Лиллехаммере, где я выступал, приезжали ко мне по гостевым визам. Мы встречались на нейтральной территории – вне олимпийской деревни», - рассказал двукратный олимпийский чемпион.
Ранее руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН сообщил о перепроверке положительных допинг-проб дисквалифицированных биатлонистов, из-за которых Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал российских биатлонистов Светлану Слепцову и Евгения Устюгова .
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