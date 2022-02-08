Саночница Иванова принесла России медаль впервые за 42 года

Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Это первая олимпийская награда в истории российского женского санного спорта с 1980 года.

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Первое и второе место заняли немки Натали Гайзенбергер и Анна Беррейтер.

Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали по итогам четвертого дня Олимпиады в Пекине. Российский сноубордист Виктор Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова принесли стране бронзу 8 февраля.

В общекомандном зачете Россия пока занимает седьмое место, имея две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. На первом месте находится Швеция , завоевав четыре золотых медали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаСпорт
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