Саночница Иванова принесла России медаль впервые за 42 года
Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.
Это первая олимпийская награда в истории российского женского санного спорта с 1980 года.
Первое и второе место заняли немки Натали Гайзенбергер и Анна Беррейтер.
Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали по итогам четвертого дня Олимпиады в Пекине. Российский сноубордист Виктор Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова принесли стране бронзу 8 февраля.
В общекомандном зачете Россия пока занимает седьмое место, имея две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. На первом месте находится Швеция , завоевав четыре золотых медали.
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