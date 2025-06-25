МАГАТЭ допустило сохранность урана в Иране после ударов Израиля и США

Значительная часть обогащенного урана, находившегося на территории Ирана, могла остаться невредимой после совместных ударов США и Израиля. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает The Guardian.

По данным издания, Гросси указал на то, что иранские власти заранее уведомили МАГАТЭ о планах принять «специальные меры» для защиты ядерных материалов и оборудования. Это произошло 13 июня — в день начала ударов.