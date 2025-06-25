МАГАТЭ допустило сохранность урана в Иране после ударов Израиля и США

Значительная часть обогащенного урана, находившегося на территории Ирана, могла остаться невредимой после совместных ударов США и Израиля. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает The Guardian.

По данным издания, Гросси указал на то, что иранские власти заранее уведомили МАГАТЭ о планах принять «специальные меры» для защиты ядерных материалов и оборудования. Это произошло 13 июня — в день начала ударов.

Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ

Хотя конкретные действия Тегерана не уточнялись, по словам главы агентства речь могла идти о вывозе урана из ядерных центров.

Гросси подчеркнул, что для точной оценки последствий и получения подтвержденных данных необходимо восстановить присутствие международных инспекторов на иранских объектах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МАГАТЭСШАИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры