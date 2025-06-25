В Москве завели дело на блогера Кириллова за подстрекательство к изнасилованию

Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова. Его подозревают в подстрекательстве к изнасилованию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Кириллов склонял своих подписчиков к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении девушек.