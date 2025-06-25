В Москве завели дело на блогера Кириллова за подстрекательство к изнасилованию

Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова. Его подозревают в подстрекательстве к изнасилованию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Кириллов склонял своих подписчиков к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении девушек.

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Эти призывы, как уточнили правоохранители, были зафиксированы на видео.

В рамках расследования следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о подстрекательстве к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БлогерыИзнасилованиеУголовное ДелоСледственный Комитет

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