Центробанк призвал перенести внедрение цифрового рубля на 2026 год
Массовое внедрение в России цифрового рубля следует перенести на 1 сентября 2026 года. Как сообщает пресс-служба Центробанка РФ, соответствующее предложение было направлено в Госдуму.
В заявлении регулятора говорится, что с этой же даты обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровым рублём должны будут торговые компании с выручкой за предшествующий год более 120 млн рублей и являющиеся клиентами крупнейших банков.
«Другие банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года, а остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год — до 1 сентября 2028 года», - говорится в сообщении.
В Центробанке указали, что новые сроки позволят банкам и торговым компаниям настроить свои системы для работы с цифровым рублём.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Центробанк и кабмин ускорить массовое внедрение в стране цифрового рубля, сообщает RT.
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