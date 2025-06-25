Глава СПЧ Фадеев предложил выдворять мигрантов, чьи дети не учатся в школах
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что семьи мигрантов, не обеспечивающие обучение своих детей в российских школах, должны покидать страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что государство не может мириться с нарушением закона и игнорированием права ребенка на образование.
Фадеев напомнил, что в соответствии с Конституцией и Семейным кодексом родители обязаны дать ребенку основное общее образование, и это требование в равной степени распространяется на иностранцев. По его словам, уклонение от этого долга нарушает права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. Он также отметил, что массовое пребывание неохваченных обучением детей и подростков на улицах может привести к росту криминогенной обстановки.
С 1 апреля в России действует обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Закон подписан президентом Владимиром Путиным.
Как сообщали в Рособрнадзоре, к тестированию были допущены 335 несовершеннолетних иностранцев, из которых 44 уже прошли проверку. Успешно справились с заданиями 27 человек (61%), остальные не подтвердили необходимый уровень владения языком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru