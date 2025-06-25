Актера Вержбицкого наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Народный артист России Виктор Вержбицкий был награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что артист Государственного театра наций был награждён «за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Виктор Вержбицкий известен своими работами в таких фильмах и сериалах, как «12», «Сибирский цирюльник», «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Чёрная молния», «Турецкий гамбит», «Ёлки», «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и многих других.

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ФОТО: РИА Новости
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