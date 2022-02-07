Саночница Демченко перевернулась во время заезда
Российская саночница Виктория Демченко перевернулась во время второго заезда в личных соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.
После инцидента спортсменка всё-таки смогла финишировать. По результатам первого заезда Демченко показала седьмое время.
Во втором заезде российская саночница Екатерина Катникова сошла с дистанции и завершила борьбу за медали.
Ранее Демченко призналась в интервью РИА Новости, что надеется обрести нужное для спортивной борьбы состояние перед Олимпиадой. Спортсменка отметила, что уже два сезона «не может найти себя».
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