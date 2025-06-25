Награжденный Путиным студент погиб при попытке спасти ребенка после атаки дрона

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, посмертно награжденный президентом Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб в результате повторной атаки украинского дрона, когда пытался помочь раненой девочке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру погибшего Диану Минаеву.

По ее словам, трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района Курской области, где беспилотник атаковал проезжавшую мимо семью. В результате удара погибли пятеро человек, включая двух детей. Девочку, подававшую признаки жизни, местные жители, в том числе Илия, попытались спасти.