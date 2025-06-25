Награжденный Путиным студент погиб при попытке спасти ребенка после атаки дрона
Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, посмертно награжденный президентом Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб в результате повторной атаки украинского дрона, когда пытался помочь раненой девочке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру погибшего Диану Минаеву.
По ее словам, трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района Курской области, где беспилотник атаковал проезжавшую мимо семью. В результате удара погибли пятеро человек, включая двух детей. Девочку, подававшую признаки жизни, местные жители, в том числе Илия, попытались спасти.
Гукежев отнес ребенка во двор и побежал за связью, чтобы вызвать скорую помощь. Позже он вернулся с соседкой, чтобы занести девочку в дом и перевязать раны. В этот момент беспилотник нанес повторный удар — по жилому дому. Студент погиб на месте. Девочка позже скончалась от полученных травм. Родители Гукежева также пострадали: мать получила контузию, отец — ранения.
Гукежев учился в магистратуре КГУ по направлению «картография и геоинформатика» и планировал связать свою карьеру с образованием, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru