Херш: Удары США по Фордо не уничтожили уран, а изолировали доступ к нему

Американские удары по иранскому ядерному комплексу Фордо не были направлены на уничтожение запасов обогащенного урана, а ставили целью ограничить к ним доступ. Об этом заявил журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на источники.

По данным Херша, нанесенные удары сверхтяжелыми авиабомбами пришлись по входам и вентиляционным шахтам объекта, расположенного на глубине около 100 метров. Ни одна из бомб, как утверждается, не предназначалась для поражения самого хранилища урана или центрифуг.