Херш: Удары США по Фордо не уничтожили уран, а изолировали доступ к нему

Американские удары по иранскому ядерному комплексу Фордо не были направлены на уничтожение запасов обогащенного урана, а ставили целью ограничить к ним доступ. Об этом заявил журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на источники.

По данным Херша, нанесенные удары сверхтяжелыми авиабомбами пришлись по входам и вентиляционным шахтам объекта, расположенного на глубине около 100 метров. Ни одна из бомб, как утверждается, не предназначалась для поражения самого хранилища урана или центрифуг.

МАГАТЭ допустило сохранность урана в Иране после ударов Израиля и США

Журналист пояснил, что цель операции заключалась в физической изоляции урановых запасов под землей, и эта задача, по словам его собеседников, была выполнена. По оценке Херша, иранский уран остался неповрежденным, но теперь может быть надолго — а возможно, и навсегда — выведен из эксплуатации.

В публикации также подчеркивается, что операция не включала нанесения ударов по иранскому политическому или военному руководству, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры