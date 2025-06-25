Херш: Удары США по Фордо не уничтожили уран, а изолировали доступ к нему
Американские удары по иранскому ядерному комплексу Фордо не были направлены на уничтожение запасов обогащенного урана, а ставили целью ограничить к ним доступ. Об этом заявил журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на источники.
По данным Херша, нанесенные удары сверхтяжелыми авиабомбами пришлись по входам и вентиляционным шахтам объекта, расположенного на глубине около 100 метров. Ни одна из бомб, как утверждается, не предназначалась для поражения самого хранилища урана или центрифуг.
Журналист пояснил, что цель операции заключалась в физической изоляции урановых запасов под землей, и эта задача, по словам его собеседников, была выполнена. По оценке Херша, иранский уран остался неповрежденным, но теперь может быть надолго — а возможно, и навсегда — выведен из эксплуатации.
В публикации также подчеркивается, что операция не включала нанесения ударов по иранскому политическому или военному руководству, передает «Радиоточка НСН».
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