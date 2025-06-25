Макрон призвал Европу задуматься об условиях диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра подходов к будущему диалогу с Россией. Выступая на полях саммита НАТО в Гааге, он подчеркнул, что Европа не может находиться в состоянии бесконечной эскалации и наращивания вооружений.

По его словам, в нынешней ситуации усиление военного потенциала необходимо, поскольку европейские страны уступают России по уровню вооруженности. Однако, отметил Макрон, одновременно требуется обсуждать долгосрочные меры безопасности и формировать архитектуру, в которой Европа хотела бы жить в будущем.