Макрон призвал Европу задуматься об условиях диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра подходов к будущему диалогу с Россией. Выступая на полях саммита НАТО в Гааге, он подчеркнул, что Европа не может находиться в состоянии бесконечной эскалации и наращивания вооружений.

По его словам, в нынешней ситуации усиление военного потенциала необходимо, поскольку европейские страны уступают России по уровню вооруженности. Однако, отметил Макрон, одновременно требуется обсуждать долгосрочные меры безопасности и формировать архитектуру, в которой Европа хотела бы жить в будущем.

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Президент Франции отметил, что такая архитектура должна предусматривать ограничения на распространение и объемы вооружений, аналогичные тем, что действовали в период холодной войны.

Он также призвал переосмыслить, насколько далеко готова зайти Европа в обеспечении своей безопасности, и какие условия могли бы стать основой для восстановления диалога с Москвой для снижения рисков и восстановления доверия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвропаЭммануэль Макрон

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