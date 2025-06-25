Зюганов: Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира

По его словам, глава Белого дома уже гордится остановкой конфликта между Индией и Пакистаном, а также заявлял о том, что сможет обеспечить мир на Украине.

Политик также напомнил, что Трамп неудачно «покушался на Канаду», не смог «припарковать» Гренландию и получил сложности в отношениях с Мексикой.

«Пока переименовал только Мексиканский залив. Этого не хватает для Нобелевской премии», - заключил Зюганов.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп получил бы Нобелевскую премию мира, если бы представлял Демократическую партию, сообщает RT.

