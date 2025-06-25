Селехметьева проиграла Саснович и выбыла из отбора на Уимблдон
Российская теннисистка Оксана Селехметьева завершила выступление в квалификации Уимблдона, не сумев пробиться в финальный раунд отбора.
В полуфинальном матче квалификационного турнира, проходящего на травяных кортах Лондона, 145-я ракетка мира уступила представительнице Беларуси Александре Саснович, занимающей 108-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 3:6 в пользу Саснович и длилась 1 час 23 минуты.
В финале квалификации белоруска встретится с латвийской теннисисткой Дарьей Семенистой, которая занимает 131-ю позицию в мировом рейтинге, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru