Сам виноват: Кафельников не поддержал Джоковича в скандале вокруг австралийской визы
У австралийских властей не было другого выхода, кроме как запретить Джоковичу въезд в страну, считает теннисист Евгений Кафельников.
В скандале вокруг австралийской визы виноват сам Джокович, который отказался прививаться от COVID-19, отметил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее министр иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу первой ракетки мира Новака Джоковича, который прибыл на чемпионат Australian Open, однако был направлен в иммиграционный центр из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Хоук заявил, что действует «в интересах общества». Кроме того, в Австралии первую ракетку мира могут лишить свободы на год из-за предоставления ложной информации при оформлении визы. Джокович утверждает, что не прививается по медицинским показаниям.
«В том, что сейчас происходит, его вина есть, это безусловно. Все вопросы бы отпали сами собой, если бы он вакцинировался! Но он выбрал другой путь, и мы имеем то, что имеем: фактически государственные органы принимают такое радикальное решение и поступают таким образом. Иного выбора, чтобы так не поступить, у них и не было. Мы не знаем на 100%, есть у него медотвод или нет. В этой ситуации очень много разного рода вопросов, на которые до сих пор ответы не получены. Были определенные несостыковки в документах, за это австралийское правительство и зацепилось. Никто не верит тому, что написал в иммиграционных бумагах Джокович. Мне сложно как-то судить в этой ситуации, но это говорит о том, что тут против правил государства никак нельзя идти, несмотря на статус Джоковича как такого всемирного теннисиста и спортсмена», - не поддержал коллегу Кафельников.
Он отметил, что выступить на чемпионате Австралии титулованному спортсмену уже не удастся.
«Я думаю, сейчас уже всё, вопрос решен, потому что министр по иммиграции Австралии воспользовался правом «вето» и принял такое решение. Поэтому эта сага, эта история, думаю, закончилась таким образом, к сожалению всех фанатов Джоковича. Что касается [возможности подобной ситуации в] России, то здесь всё зависит от регламента, который устанавливает государство, поэтому в теории возможно всё, безусловно», - подчеркнул теннисист.
Ранее сообщалось, что Джокович прибыл в Австралию, имея при себе незаконно полученную визу. Спортсмен также неоднократно высказывался против вакцин. На родине в Сербии он может оказаться в тюрьме из-за того, что в декабре отправился на интервью к французскому изданию во время болезни коронавирусом, зная о заражении.
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