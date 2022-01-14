Сам виноват: Кафельников не поддержал Джоковича в скандале вокруг австралийской визы

В скандале вокруг австралийской визы виноват сам Джокович, который отказался прививаться от COVID-19, отметил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее министр иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу первой ракетки мира Новака Джоковича, который прибыл на чемпионат Australian Open, однако был направлен в иммиграционный центр из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Хоук заявил, что действует «в интересах общества». Кроме того, в Австралии первую ракетку мира могут лишить свободы на год из-за предоставления ложной информации при оформлении визы. Джокович утверждает, что не прививается по медицинским показаниям.