Австралийскую визу сербского теннисиста Джоковича снова аннулировали

Серб был задержан в аэропорту, после чего его поместили в отель для беженцев. Теннисиста хотел депортировать, но он обратился в суд и выиграл дело.

Позднее стало известно, что в Австралии его могут посадить на год из-за предоставления ложной информации при оформлении визы. При этом в Сербии ему также грозит трехлетний срок в связи с тем, что он в конце декабря 2021 года отправился на интервью к французскому изданию во время болезни коронавирусом. Джокович заведомо знал об этом, но скрыл факт заражения.