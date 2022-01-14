Австралийскую визу сербского теннисиста Джоковича снова аннулировали
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает телеканал АВС.
Политик заявил, что сделал это «в интересах общества».
Ранее RT сообщил, что теннисист прибыл в Австралию, имея при себе визу, которую он использовал незаконно, так как у него нет прививки от COVID-19 из-за метотвода.
Серб был задержан в аэропорту, после чего его поместили в отель для беженцев. Теннисиста хотел депортировать, но он обратился в суд и выиграл дело.
Позднее стало известно, что в Австралии его могут посадить на год из-за предоставления ложной информации при оформлении визы. При этом в Сербии ему также грозит трехлетний срок в связи с тем, что он в конце декабря 2021 года отправился на интервью к французскому изданию во время болезни коронавирусом. Джокович заведомо знал об этом, но скрыл факт заражения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- «Тотальный диктант» снова получил президентскую поддержку
- Володин: Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
- Австралийскую визу сербского теннисиста Джоковича снова аннулировали
- Аналитик: Еженедельно «Омикроном» в России могут заражаться до 15 миллионов граждан
- Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах
- В Госдуме рассказали об уникальном оружии России
- В Восточном округе внезапно проверили боевую готовность войск
- В метро Москвы усилили контроль за масочным режимом
- СК возбудил дело после крушения самолета в Алтайском крае
- Родственники погибших при столкновении в Вильнюсе в 1991 году подали в суд на Горбачева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru