С улицы в вице-чемпионы Олимпиады. Россияне добыли серебро в баскетболе 3х3

В финале мужская сборная России (Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Александр Зуев) уступила со счетом 18:21 команде Латвии, ведя в счёте по ходу игры. Одним из переломных моментов стал эпизод с Ильёй Карпенковым, у которого порвался кроссовок, и обувь пришлось замотать скотчем:

«Сменка есть, но она осталась в отеле. Ты же не ждешь, что у тебя в матче порвется кроссовка. Такое впервые произошло в моей практике. Модель, кстати, Майкл Джордан. Может он теперь спонсором моим станет».

В полуфинале российская команда выбила с разгромным счётом 21:10 главных фаворитов турнира – сборную Сербии, которая выиграла 4 из 6 последних чемпионатов мира. Причём россияне проиграли им же на групповой стадии.