С улицы в вице-чемпионы Олимпиады. Россияне добыли серебро в баскетболе 3х3
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова об историческом успехе россиян на Играх в Токио.
Серебро по баскетболу 3х3, который дебютировал в олимпийской программе в Токио, это, безусловно, успех, однако можно было рассчитывать и на золото. Такой комментарий специальному корреспонденту «Радиоточки НСН» Наталье Шатовой дал сразу после награждения участник российской команды Кирилл Писклов.
«Мы, конечно, ещё несколько дней назад не могли представить, что будем стоять на олимпийском пьедестале, станем вице-чемпионами. Однако обидно - мы могли и выиграть финал, было бы приятнее вдвойне, чуть-чуть не хватило, но не будем посыпать голову пеплом, чуть время пройдёт, обсудим, поговорим. Мы вообще большую работу проделали в подготовительный период, друг друга поддерживали. На каждой тренировке не давали себе схалявить, следили, потому что понимали: всё что мы делаем, работает на конечный результат», - рассказал спортсмен.
В финале мужская сборная России (Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Александр Зуев) уступила со счетом 18:21 команде Латвии, ведя в счёте по ходу игры. Одним из переломных моментов стал эпизод с Ильёй Карпенковым, у которого порвался кроссовок, и обувь пришлось замотать скотчем:
«Сменка есть, но она осталась в отеле. Ты же не ждешь, что у тебя в матче порвется кроссовка. Такое впервые произошло в моей практике. Модель, кстати, Майкл Джордан. Может он теперь спонсором моим станет».
В полуфинале российская команда выбила с разгромным счётом 21:10 главных фаворитов турнира – сборную Сербии, которая выиграла 4 из 6 последних чемпионатов мира. Причём россияне проиграли им же на групповой стадии.
Илья Карпенков также отметил одну особенность нового вида олимпийской программы:
«Попасть в этот вид спорта можно просто с улицы, а дойти до олимпийских игр. Даже такой девиз есть «From street to Olympic» - с этого и началось всё дело. Так что даже простые ребята имеют шанс стать чемпионами Олимпиады. Думаю, теперь популярность баскетбола 3х3 вырастет и не только в России».
В женском турнире по баскетболу 3x3 россиянки повторили успех мужчин, также завоевав серебро. В финале Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины проиграли также с разницей в три очка сборной США - 15:18.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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