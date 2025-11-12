«Я не думаю, что будут какие-то громкие трансферы и станут какие-то деньги невероятные тратить. Это не стиль "Локомотива" ни при какой администрации. Поэтому, я думаю, громких трансферов не стоит ждать. Ротенберг занимался юношеским футболом. Вероятно, в первое время упор будет на спортивную часть, на развитие академии. Будет поступательное развитие», - сказал он.

Геркус также объяснил, почему уволили Леонченко, несмотря на то, что «Локомотив» идет в лидерах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я так понимаю, что не только спортивные результаты оценивались, а набор факторов, это решение коллегиальное. У Леонченко контракт заканчивался, видимо решили не продлевать. За один сезон точно ничего нельзя поменять кардинально, а за пару лет вполне можно себя проявить. Если у Ротенберга все пойдет, может проработать и дольше Леонченко, а если результаты будут не очень, то и пяти лет не получится», - заключил собеседник НСН.

На сегодняшний день «Локомотив» идет на четвертом месте в РПЛ, отставая всего на три очка от первого места. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий ранее заявил НСН¸ что чемпионом России по футболу в этом сезоне станет либо «Краснодар», либо «Зенит», при этом он назвал «Локомотив» с ЦСКА теневыми фаворитами.

39-летний Борис Ротенберг-младший - сын миллиардера Бориса Ротенберга, владеющего ФК «Сочи», и брат Романа Ротенберга, занимающего пост первого вице-президента Федерации хоккея России. В качестве футболиста он провел шесть сезонов в «Локомотиве», отмечает «Радиоточка НСН».

