Невероятные деньги? Геркус не ждет громких трансферов «Локомотива» при Ротенберге
«Локомотив» не будет тратить огромные деньги на игроков при любой администрации, сказал в эфире НСН Илья Геркус, объяснив, за сколько лет может себя проявить новый гендиректор.
Назначение новым гендиректором футбольного клуба «Локомотив» Бориса Ротенберга-младшего не приведет к громким трансферам за невероятные деньги, предположил в интервью НСН бывший президент этого клуба Илья Геркус.
Московский «Локомотив» объявил 12 ноября, что его новым генеральным директором назначен экс-футболист «железнодорожников» Ротенберг, работавший в системе клуба с 2022 года. Он заменил на этом посту Владимира Леонченко, проработавшего гендиректором пять лет. Геркус считает, что Ротенберг не превратит «Локомотив» во второй «Зенит», тратящий большие деньги на трансферы.
«Я не думаю, что будут какие-то громкие трансферы и станут какие-то деньги невероятные тратить. Это не стиль "Локомотива" ни при какой администрации. Поэтому, я думаю, громких трансферов не стоит ждать. Ротенберг занимался юношеским футболом. Вероятно, в первое время упор будет на спортивную часть, на развитие академии. Будет поступательное развитие», - сказал он.
Геркус также объяснил, почему уволили Леонченко, несмотря на то, что «Локомотив» идет в лидерах Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Я так понимаю, что не только спортивные результаты оценивались, а набор факторов, это решение коллегиальное. У Леонченко контракт заканчивался, видимо решили не продлевать. За один сезон точно ничего нельзя поменять кардинально, а за пару лет вполне можно себя проявить. Если у Ротенберга все пойдет, может проработать и дольше Леонченко, а если результаты будут не очень, то и пяти лет не получится», - заключил собеседник НСН.
На сегодняшний день «Локомотив» идет на четвертом месте в РПЛ, отставая всего на три очка от первого места. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий ранее заявил НСН¸ что чемпионом России по футболу в этом сезоне станет либо «Краснодар», либо «Зенит», при этом он назвал «Локомотив» с ЦСКА теневыми фаворитами.
39-летний Борис Ротенберг-младший - сын миллиардера Бориса Ротенберга, владеющего ФК «Сочи», и брат Романа Ротенберга, занимающего пост первого вице-президента Федерации хоккея России. В качестве футболиста он провел шесть сезонов в «Локомотиве», отмечает «Радиоточка НСН».
