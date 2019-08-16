Токио как возможное повторение Рио. Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020?
В этом выпуске НСН-СПОРТ с помощью экспертов ищем ответ, станет отстранение пятерых российских тяжелоатлетов первым шагом к недопуску на Игры в Японии.
До Летних Игр в Токио остается меньше года – старт им будет дан в конце июля 2020-го, но нешуточные страсти разгораются уже сейчас. И как несложно догадаться, связаны с допинговым скандалом.
Если нам казалось, что точка поставлена, то оказалось, что показалось. Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов. Речь идет о двукратном чемпионе мира и призёре Олимпиады в Лондоне Руслане Албегове, чемпионке мира Тиме Туриевой, чемпионе Европы Олеге Чене и Давиде Беджаняне, а также призёре чемпионата Европы Егоре Климонове.
Многие из этих спортсменов свою карьеру завершили, но из-за их отстранения может пострадать вся федерация. На это, в частности, указала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Это может быть чревато тем, что дисквалифицируют все федерацию, потому что пять отстраненных спортсменов – это много. Возможно, и на все остальные федерации это распространится. У нас ведь и федерация легкой атлетики пока не в полном составе выступает. Но в каждом конкретном случае решение будет за международной федерацией по виду спорта», - пояснила Светлана Журова.
Из-за чего были отстранены наши штангисты? Есть предположение, что речь идёт о результатах перепроверки образцов на основании данных электронной базы данных московской лаборатории от 2011-2015 годов. Привет вам независимая комиссия Ричарда Макларена и отдел разведки и расследований WADA.
«Не иначе как дежавю», - признался в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.
«Есть ощущение, что это вторая или третья серия допингового скандала 4-летней давности. Мы вроде как решили, что все закончилось. Наше антидопинговое агентство получило лицензию, допинговые лаборатории заработали… Но, видимо, не всех это устраивает, Скорее всего, такие массовые или полумассовые изъятия наших спортсменов будут продолжаться вплоть до Олимпиады, а может быть, и после нее. Но как много раз уже отмечалось, что это не в спорте дело, а в политике, и в информационной войне», - отметил Дурманов.
Напомним, что штангисты не первые, на которых накатил очередной снежный ком обвинений. Биатлонистов Александра Печёнкина и Александра Чернышова дисквалифицировали на четыре года и тоже на основании перепроверки образцов из московской лаборатории.
Механизм запущен, из самых смутных и печальных предположений – сборную России отстранят от участия в Играх в Токио. Но есть подозрения, что если это и случится, то мы будем не одиноки. Сейчас активно муссируются слухи, что под угрозой и участие Италии – но не из-за допинга. Там на повестке дня - политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие Международным олимпийским комитетом закона о реформе спорта, который одобрил парламент.
В общем, как пел Фредди Меркури, «шоу должно продолжаться», жаль только что России в этом шоу отвели роль мальчика для битья!»
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