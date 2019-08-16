Токио как возможное повторение Рио. Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020?

До Летних Игр в Токио остается меньше года – старт им будет дан в конце июля 2020-го, но нешуточные страсти разгораются уже сейчас. И как несложно догадаться, связаны с допинговым скандалом.

Если нам казалось, что точка поставлена, то оказалось, что показалось. Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов. Речь идет о двукратном чемпионе мира и призёре Олимпиады в Лондоне Руслане Албегове, чемпионке мира Тиме Туриевой, чемпионе Европы Олеге Чене и Давиде Беджаняне, а также призёре чемпионата Европы Егоре Климонове.

Многие из этих спортсменов свою карьеру завершили, но из-за их отстранения может пострадать вся федерация. На это, в частности, указала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Это может быть чревато тем, что дисквалифицируют все федерацию, потому что пять отстраненных спортсменов – это много. Возможно, и на все остальные федерации это распространится. У нас ведь и федерация легкой атлетики пока не в полном составе выступает. Но в каждом конкретном случае решение будет за международной федерацией по виду спорта», - пояснила Светлана Журова.

Из-за чего были отстранены наши штангисты? Есть предположение, что речь идёт о результатах перепроверки образцов на основании данных электронной базы данных московской лаборатории от 2011-2015 годов. Привет вам независимая комиссия Ричарда Макларена и отдел разведки и расследований WADA.

«Не иначе как дежавю», - признался в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.