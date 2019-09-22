В ОКР не согласились с возможностью отстранения России от ОИ

22 сентября 201913:57

В Олимпийском комитете России считают слухами информацию о возможном отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-секретаря организации Константина Выборнова.

Неподтвержденную информацию о систематических нарушениях российскими спортсменами допинговых правил опубликовал в своем Twitter журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, напомнила Газета. ru

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», - заявил Выборнов.

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Представитель ОКР заявил, что организация оперирует только проверенными данными.

Напомним, решение об участии сборной России в Олимпиаде в Токио будет принято после рассмотрения отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ будет представлен на заседании исполкома в Токио 23 сентября.

Ранее НСН написала о проблемах, с которым российская сборная сталкивается при подготовке к олимпиаде в Токио в 2020 году.

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ФОТО: tokyo2020.org
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