В ОКР не согласились с возможностью отстранения России от ОИ
В Олимпийском комитете России считают слухами информацию о возможном отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-секретаря организации Константина Выборнова.
Неподтвержденную информацию о систематических нарушениях российскими спортсменами допинговых правил опубликовал в своем Twitter журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, напомнила Газета. ru
«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», - заявил Выборнов.
Представитель ОКР заявил, что организация оперирует только проверенными данными.
Напомним, решение об участии сборной России в Олимпиаде в Токио будет принято после рассмотрения отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ будет представлен на заседании исполкома в Токио 23 сентября.
Ранее НСН написала о проблемах, с которым российская сборная сталкивается при подготовке к олимпиаде в Токио в 2020 году.
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