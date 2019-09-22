В ОКР не согласились с возможностью отстранения России от ОИ

В Олимпийском комитете России считают слухами информацию о возможном отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-секретаря организации Константина Выборнова.

Неподтвержденную информацию о систематических нарушениях российскими спортсменами допинговых правил опубликовал в своем Twitter журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, напомнила Газета. ru

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», - заявил Выборнов.