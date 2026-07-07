Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских спортсменов
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также были отменены рекомендации по условиям участия российских спортсменов и команд, принятые в феврале 2022 года и в марте 2023 года, в том числе меры защиты.
«Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов», - указал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв, добавив, что решение комитета значительно ускорит процесс полноценного возвращения россиян на турниры.
Что касается возвращения российского флага, гимна и других национальных символов на Олимпийских играх, то в МОК указали, что решение по ним будет принято «в соответствующее время». Также комитет не планирует организовывать мероприятия под эгидой ОКР.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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