Валиева сохранила лидерство после короткой программы на Олимпиаде

Камила Валиева, несмотря на помарку в акселе, стала первой по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка набрала 82,16 балла.

Валиева с ошибкой выступила в короткой программе на Олимпиаде

Второе место заняла россиянка Александра Щербакова. Ее результат составил 80,20 балла. В тройку лидеров также вошла японка Каори Сакамото с 79,84 баллами. Четвертое место заняла Александра Трусова. Она набрала 74,60 балла.

Завершающие выступления у фигуристок пройдут 17 февраля в 13:00 по Москве. Спортсменки покажут произвольную программу.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаФигуристы
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