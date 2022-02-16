МОК: Итоги турниров ОИ-2022 по фигурному катанию с участием Валиевой будут считаться предварительными

Отмечается, что в этом случае итоги соревнований примут под «звездочкой» до окончания расследования ситуации с допингом Валиевой.

«Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание. Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», – цитирует Адамса Sports.ru.

Камила Валиева стала первой по итогам короткой программы. Фигуристка исполнила тройной аксель с помаркой при приземлении, однако возглавила рейтинг с 82,16 балла, пишет Газета.ру. Второе место после короткой программы занимает россиянка Анна Щербакова, третье — японка Каори Сакамото.

Ранее сообщалось, что в декабре Валиева сдала положительную допинг-пробу. Фигуристку временно отстранили от соревнований, однако она опротестовала решение. Позже Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в личном олимпийском турнире на Играх в Пекине. При этом в МОК сообщают, что допинг-проба «Б» Валиевой пока не вскрыта, расследование инцидента продолжается, отмечает РЕН ТВ.

