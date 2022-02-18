Россиянка Резцова стала пятой в масс-старте на Олимпиаде, золото у Франции

По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, Резцова получила бы медаль, если бы допустила четыре промаха. «Но шесть промахов — это, конечно, очень много», - добавил он.

По итогам гонки россиянки Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич заняли, соответственно, 17 и 20 места.

Россия остается на девятом месте в неофициальном медальном зачете, завоевав 27 медалей, в том числе пять золотых. В тройке лидеров по медалям Норвегия, Германия и США.

