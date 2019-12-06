Россиянка обновила мировой рекорд в фигурном катании

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе. Об этом сообщает Интерфакс.

Новый рекорд спортсменка установила в ходе финала Гран-при в Турине (Италия). Косторная получила за прокат 85,45 балла, побив свой же рекорд.

Предыдущий рекорд (85,04) Косторная установила на сорвнованиях в Саппоро (Япония).



