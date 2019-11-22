Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

На этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе. Как пишет RT, спортсменка чисто исполнила тройной лутц, а также комбинацию тройной флип и тройной тулуп.

За своё выступление россиянка получила 85,04 балла. Таким образом она побила мировой рекорд, установленный в апреле японской фигуристкой Рика Кихира (83,97).

В настоящий момент россиянка лидирует на Гран-при Японии. Алина Загитова после исполнения короткой программы находится на четвёртом месте.