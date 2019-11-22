Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
На этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе. Как пишет RT, спортсменка чисто исполнила тройной лутц, а также комбинацию тройной флип и тройной тулуп.
За своё выступление россиянка получила 85,04 балла. Таким образом она побила мировой рекорд, установленный в апреле японской фигуристкой Рика Кихира (83,97).
В настоящий момент россиянка лидирует на Гран-при Японии. Алина Загитова после исполнения короткой программы находится на четвёртом месте.
Ранее НСН писала, что российскaя фигуристкa Aлексaндрa Трусовa признaлaсь, что хотелa бы выступить в мужском фигурном кaтaнии. Победительницa этaпa Грaн-при в Кaнaде считaет, что у нее были бы шaнсы посоревновaться с фигуристaми, поскольку в мужском фигурном кaтaнии рaзрешaется включaть четверные прыжки в короткую прогрaмму, сообщaет издaние sport24.ru.
16-летняя Трусова становилась серебряной призеркой чемпионата России 2019 года. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.
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