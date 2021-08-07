Россиянка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Трехкратная чемпионка мира из России Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио.

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Ласицкене завоевала победу благодаря удачной попытке на 2,04 метра.

Российская спортсменка принесла нашей команде 20-е золото на ОИ-2020 в Токио.

Напомним, 19-ю золотую медаль России завоевал на Олимпиаде-2020 российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, став двукратным олимпийским чемпионом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаградаПобедаТокиоОлимпиада
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