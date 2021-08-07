Борец Садулаев завоевал еще одно золото для российской команды на Олимпиаде-2020 в Токио
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль на Играх в Токио.
Садулаев победил американца Кайла Снайдера, который является чемпионом ОИ-2016, в финале турнира в весовой категории до 97 кг.
Напомним, российский борец побеждал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро весе до 86 кг.
Медаль Садулаева стала 19-ым золотом российской борной на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru