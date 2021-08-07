Борец Садулаев завоевал еще одно золото для российской команды на Олимпиаде-2020 в Токио

Садулаев победил американца Кайла Снайдера, который является чемпионом ОИ-2016, в финале турнира в весовой категории до 97 кг.

Напомним, российский борец побеждал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро весе до 86 кг.

Медаль Садулаева стала 19-ым золотом российской борной на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

