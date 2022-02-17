Россиянка Голикова стала четвёртой в беге на коньках на ОИ
Представительница Японии Михо Такаги стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди женщин.
На проходящей в Пекине Олимпиаде японская конькобежка преодолела дистанцию за 1 минуту 13,9 секунды, на 0,64 секунды опередив Ютту Лердам из Нидерландов.
Американка Британни Боу взяла бронзу, в последнем забеге отобрав медаль у россиянки Ангелины Голиковой, которая стала четвёртой, проиграв представительнице США всего одну десятую секунды.
Ранее женская сборная России по биатлону в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной выиграла серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, сообщает RT.
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