СМИ: Россия сделала украинскую систему ПВО неэффективной

Россия истощила ограниченные запасы украинских зенитных ракет, сделав систему противовоздушной обороны страны неэффективной, сообщает The Telegraph.

По данным издания, к этому привела интенсивность российских атак. В результате у Киева увеличились финансовые затраты на сбивание беспилотников РФ до неприемлемого уровня. Кроме того, обострение противоречий между главными союзниками Украины привело к ситуации, когда их помощь носит в основном условный характер.

Ранее стало известно, что перехват большого количества украинских беспилотников также негативно влияет на боевой дух украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссийская Армия

