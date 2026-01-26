СМИ: Россия сделала украинскую систему ПВО неэффективной
Россия истощила ограниченные запасы украинских зенитных ракет, сделав систему противовоздушной обороны страны неэффективной, сообщает The Telegraph.
По данным издания, к этому привела интенсивность российских атак. В результате у Киева увеличились финансовые затраты на сбивание беспилотников РФ до неприемлемого уровня. Кроме того, обострение противоречий между главными союзниками Украины привело к ситуации, когда их помощь носит в основном условный характер.
Ранее стало известно, что перехват большого количества украинских беспилотников также негативно влияет на боевой дух украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
