Власти РФ будут контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ
Федеральная антимонопольная служба России может получить беспрецедентные полномочия в борьбе с завышенными тарифами на ЖКУ, сообщают «Известия».
Новый проект закона, одобренный Госдумой в первом чтении, позволит службе в обход регионов напрямую устанавливать справедливые тарифы. Повод — масштабные нарушения: 102 млрд рублей необоснованных начислений за 2025 год и пять регионов, полностью игнорирующих предписания ФАС. Дополнительным рычагом станет право ФАС влиять на назначение глав местных тарифных комитетов для предотвращения махинаций.
Особо остро проблема стоит в водоснабжении, где тарифы годами не покрывают себестоимости. По словам экспертов, это душит инвестиции и ведет к катастрофическому износу сетей. Одно из решений — позволить компаниям направлять сэкономленные средства на модернизацию, а не снижать тариф.
Однако, даже с учетом других инициатив, например, пятилетних тарифов, эксперты сомневаются, приведет ли усиление ФАС к реальному снижению платежей для населения.
Чтобы остановить неконтролируемый рост коммунальных платежей в России, депутаты ЛДПР предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума: За публикацию данных в домовых чатах грозит штраф или срок
- Власти РФ будут контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ
- СМИ: Россия сделала украинскую систему ПВО неэффективной
- В Госдуме предложили размещать флаг РФ в жилых кварталах
- Исследование: Россияне ожидают увеличения зарплаты в 2026 году
- МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ
- СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин
- СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
- СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов
- Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru