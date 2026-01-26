Власти РФ будут контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ

Новый проект закона, одобренный Госдумой в первом чтении, позволит службе в обход регионов напрямую устанавливать справедливые тарифы. Повод — масштабные нарушения: 102 млрд рублей необоснованных начислений за 2025 год и пять регионов, полностью игнорирующих предписания ФАС. Дополнительным рычагом станет право ФАС влиять на назначение глав местных тарифных комитетов для предотвращения махинаций.

Особо остро проблема стоит в водоснабжении, где тарифы годами не покрывают себестоимости. По словам экспертов, это душит инвестиции и ведет к катастрофическому износу сетей. Одно из решений — позволить компаниям направлять сэкономленные средства на модернизацию, а не снижать тариф.

Однако, даже с учетом других инициатив, например, пятилетних тарифов, эксперты сомневаются, приведет ли усиление ФАС к реальному снижению платежей для населения.

Чтобы остановить неконтролируемый рост коммунальных платежей в России, депутаты ЛДПР предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

