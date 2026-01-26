Госдума: За публикацию данных в домовых чатах грозит штраф или срок
Депутат Госдумы Александр Якубовский предупредил об ответственности за «слив» личной информации в чатах домов, сообщает РИА Новости.
По его словам, домовой чат из-за множества участников часто считается публичной площадкой. Поэтому размещение там чужого адреса, номера телефона или иных персональных данных без разрешения — это нарушение закона.
За него предусмотрен штраф по КоАП до 15 тыс. рублей. Если же действия носят злостный характер, они могут подпадать под уголовную статью, которая карается штрафом до 200 тыс. рублей или лишением свободы на два года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о домовых чатах в MAX, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
