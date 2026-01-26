В Госдуме предложили размещать флаг РФ в жилых кварталах

По его словам, инициатива станет продолжением закона о флагах на спортивных объектах и частью работы по формированию национальной идентичности. Согласно документу, застройщик за свой счет должен предусмотреть центральную конструкцию для флага, видимую из большинства окон.

Ответственность за его содержание ляжет на управляющие компании. Флаг будет поднят постоянно, за исключением экстремальных погодных условий. Депутаты считают, что расходы для застройщиков будут минимальны.

Ранее стало известно, что Центробанк рассмотрит возможность размещения флага России на новых банкнотах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

