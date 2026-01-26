В Госдуме предложили размещать флаг РФ в жилых кварталах

В Госдуме разрабатывается проект закона, обязывающий застройщиков устанавливать флагштоки для флага России во всех новых жилых кварталах, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР).

Госдума обязала все образовательные учреждения вывешивать флаг России

По его словам, инициатива станет продолжением закона о флагах на спортивных объектах и частью работы по формированию национальной идентичности. Согласно документу, застройщик за свой счет должен предусмотреть центральную конструкцию для флага, видимую из большинства окон.

Ответственность за его содержание ляжет на управляющие компании. Флаг будет поднят постоянно, за исключением экстремальных погодных условий. Депутаты считают, что расходы для застройщиков будут минимальны.

Ранее стало известно, что Центробанк рассмотрит возможность размещения флага России на новых банкнотах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

