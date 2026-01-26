В аэропорту Бангор в США разбился частный самолет

Частный самолет, на борту которого находились восемь человек, разбился при взлете из аэропорта Бангор в американском штате Мэн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Частный самолет Bombardier Challenger 650... потерпел крушение при взлете из Бангора (штат Мэн)», — указано в сообщении.

Позднее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что в воскресенье частный борт типа Bombardier Challenger 600 разбился во время взлета из Бангора. В самолете находились восемь человек.

«FAA и NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте США. - НСН) проведут расследование», - сообщило управление в соцсети X.

