Нарышкин: Запад был потрясен ударом «Орешника» по объекту на Украине
Военно-политические круги западных стран были ошеломлены ударом российского ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту на западной Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
«Что касается боевого применения комплекса "Орешник", который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — указал он.
Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запаниковали после запуска российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине. Лидер Франции Эммануэль Макрон на этом фоне настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарышкин: Запад был потрясен ударом «Орешника» по объекту на Украине
- Госдума: За публикацию данных в домовых чатах грозит штраф или срок
- Власти РФ будут контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ
- СМИ: Россия сделала украинскую систему ПВО неэффективной
- В Госдуме предложили размещать флаг РФ в жилых кварталах
- Исследование: Россияне ожидают увеличения зарплаты в 2026 году
- МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ
- СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин
- СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
- СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru