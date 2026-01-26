Нарышкин: Запад был потрясен ударом «Орешника» по объекту на Украине

Военно-политические круги западных стран были ошеломлены ударом российского ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту на западной Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

В МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовского авиационно-ремонтного завода

«Что касается боевого применения комплекса "Орешник", который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — указал он.

Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запаниковали после запуска российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине. Лидер Франции Эммануэль Макрон на этом фоне настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
