«Что касается боевого применения комплекса "Орешник", который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — указал он.

Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запаниковали после запуска российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине. Лидер Франции Эммануэль Макрон на этом фоне настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

