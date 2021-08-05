Россиянка Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады-2020 в прыжках с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова стала в четверг серебряным призером Олимпиады в Токио, завоевав второе место в финале соревнований по прыжкам с шестом.
Золотая медаль досталась Кэти Наджеотт из США с результатом 4,9 метра.
Сидорова в четвертой попытке взяла высоту 4,85 метра, однако не смогла улучшить этот результат, попробовав прыгнуть на 4,9 и 4,95.
Бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании с результатом 4,85
На данный момент российские олимпийцы завоевали в Токио 58 медалей, в том числе 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых. Наша команда идет на пятом месте в медальном командном зачете после Китая, США, Японии и Австралии.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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