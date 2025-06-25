Двойник Путина сравнил конфликт Рогозина и КВН с «прожаркой»

Артист Дмитрий Грачев, известный как двойник президента РФ, прокомментировал конфликт между экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и командой КВН «Негоден». В беседе с NEWS.ru он сравнил ситуацию с форматом «прожарки».

По мнению комика, острая реакция Рогозина на шутку могла быть связана с отсутствием на игре. Грачев предположил, что при личном присутствии бывший глава Роскосмоса отреагировал бы менее эмоционально.