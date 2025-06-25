Двойник Путина сравнил конфликт Рогозина и КВН с «прожаркой»
Артист Дмитрий Грачев, известный как двойник президента РФ, прокомментировал конфликт между экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и командой КВН «Негоден». В беседе с NEWS.ru он сравнил ситуацию с форматом «прожарки».
По мнению комика, острая реакция Рогозина на шутку могла быть связана с отсутствием на игре. Грачев предположил, что при личном присутствии бывший глава Роскосмоса отреагировал бы менее эмоционально.
Он подчеркнул, что в данном случае произошел обычный обмен колкостями, характерный для «прожарки», и призвал не делать из ситуации далеко идущих выводов.
Грачев также обратил внимание на то, что после шутки КВН-щиков последовала ответная реплика Рогозина, что соответствует формату подобных словесных поединков, передает «Радиоточка НСН».
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