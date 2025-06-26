Бойцу ММА Ахьядову запросили пожизненный срок за убийство

Прокурор запросила пожизненный срок для бойца ММА Ламберда Ахьядова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за убийство инспектора Московской административной дорожной инспекции, которое произошло в московском парке «Зарядье», сообщает ТАСС.

По мнению гособвинителя, Ахьядов представляет исключительную опасность для общества. Ему предъявили обвинение по четырем статьям, среди которых «Участие в деятельности террористической организации».

2 января 2023 года Ахъядов был арестован. Он нанес потерпевшему минимум 16 ранений, из-за чего мужчина скончался.

Ранее под Тулой задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и адвоката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

