Бойцу ММА Ахьядову запросили пожизненный срок за убийство
Прокурор запросила пожизненный срок для бойца ММА Ламберда Ахьядова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за убийство инспектора Московской административной дорожной инспекции, которое произошло в московском парке «Зарядье», сообщает ТАСС.
По мнению гособвинителя, Ахьядов представляет исключительную опасность для общества. Ему предъявили обвинение по четырем статьям, среди которых «Участие в деятельности террористической организации».
2 января 2023 года Ахъядов был арестован. Он нанес потерпевшему минимум 16 ранений, из-за чего мужчина скончался.
Ранее под Тулой задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и адвоката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru