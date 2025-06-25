Россиянам перечислили список обязательных вещей для отдыха в Египте

Российская туристка Елена, недавно вернувшаяся из Шарм-эш-Шейха, перечислила обязательные предметы для безопасного отдыха в Египте. В своей колонке для «Газеты.Ru» она подчеркнула, что без правильной экипировки отпуск может омрачиться травмами и ожогами.

По словам путешественницы, аквашузы необходимы для защиты ног от острых кораллов, морских ежей и скатов. Она привела пример, когда одна из туристок получила серьезную травму, наступив на ежа. Также Елена рекомендовала изучить местную фауну перед поездкой, отметив, что некоторые обитатели Красного моря, например крылатка, могут представлять опасность.