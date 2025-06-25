Россиянам перечислили список обязательных вещей для отдыха в Египте
Российская туристка Елена, недавно вернувшаяся из Шарм-эш-Шейха, перечислила обязательные предметы для безопасного отдыха в Египте. В своей колонке для «Газеты.Ru» она подчеркнула, что без правильной экипировки отпуск может омрачиться травмами и ожогами.
По словам путешественницы, аквашузы необходимы для защиты ног от острых кораллов, морских ежей и скатов. Она привела пример, когда одна из туристок получила серьезную травму, наступив на ежа. Также Елена рекомендовала изучить местную фауну перед поездкой, отметив, что некоторые обитатели Красного моря, например крылатка, могут представлять опасность.
Особое внимание эксперт уделила защите от солнца. Она посоветовала взять несколько упаковок крема с SPF 50+, пантенол для лечения ожогов, а также одежду для купания, поскольку обычный купальник не спасает от палящего солнца. Дополнительно Елена рекомендовала средство для термозащиты волос и психологическую готовность к навязчивым местным торговцам.
Относительно снаряжения для снорклинга туристка отметила, что маску с трубкой выгоднее покупать на месте – их стоимость не превышает 1000 рублей. При этом она предупредила, что ночные купания в Египте запрещены из-за повышенной активности опасных морских обитателей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru