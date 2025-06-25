Зумеры назвали наименее популярные советские автомобили
Подавляющее большинство представителей поколения Z в России не рассматривают автомобили советской эпохи в качестве первого транспортного средства. Согласно данным исследования автомобильного маркетплейса Fresh, наиболее непопулярной моделью среди молодежи стала «Ока» (ВАЗ-1111), собравшая 19% негативных оценок, сообщает «Газета.Ru».
Респонденты критиковали компактные габариты машины, недостаточный объем багажника, сомнительную безопасность, а также устаревший дизайн, имитирующий японские кей-кары. Второе место в антирейтинге заняла «Волга» ГАЗ-24, которую отвергли 15% опрошенных из-за мягкой подвески, слабой управляемости и ассоциаций с советской номенклатурой.
Хетчбэк ВАЗ-2108, занявший третью позицию, получил 11% отрицательных голосов — молодые водители сочли его двухдверную компоновку неудобной, а внешний вид — устаревшим. Четвертое место досталось «Москвичу-2141»: несмотря на комфортный салон, 7% респондентов указали на проблемы с коррозией и ненадежность.
Замыкает список ВАЗ-2110 с 4% негативных отзывов, где основными недостатками названы громоздкий дизайн и технологическое отставание от зарубежных аналогов, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru