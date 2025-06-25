Зумеры назвали наименее популярные советские автомобили

Хетчбэк ВАЗ-2108, занявший третью позицию, получил 11% отрицательных голосов — молодые водители сочли его двухдверную компоновку неудобной, а внешний вид — устаревшим. Четвертое место досталось «Москвичу-2141»: несмотря на комфортный салон, 7% респондентов указали на проблемы с коррозией и ненадежность.

Замыкает список ВАЗ-2110 с 4% негативных отзывов, где основными недостатками названы громоздкий дизайн и технологическое отставание от зарубежных аналогов, «Радиоточка НСН».

