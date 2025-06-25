Дизайнер из Белгорода подал в суд на Жасмин за нарушение авторских прав

Белгородский дизайнер Денис Черняк подал иск против певицы Жасмин в Одинцовский городской суд, обвинив ее в незаконном использовании его компьютерной графики в концертных выступлениях. Об этом сообщил адвокат художника Андрей Кораблев в комментарии «Газете.Ru».

По словам представителя Черняка, речь идет о трех концертах, на которых использовались визуальные материалы, созданные дизайнером. Как утверждается, графика была передана по запросу представителей артистки, однако гонорар в размере 500 тысяч рублей так и не был выплачен.