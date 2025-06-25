Дизайнер из Белгорода подал в суд на Жасмин за нарушение авторских прав

Белгородский дизайнер Денис Черняк подал иск против певицы Жасмин в Одинцовский городской суд, обвинив ее в незаконном использовании его компьютерной графики в концертных выступлениях. Об этом сообщил адвокат художника Андрей Кораблев в комментарии «Газете.Ru».

По словам представителя Черняка, речь идет о трех концертах, на которых использовались визуальные материалы, созданные дизайнером. Как утверждается, графика была передана по запросу представителей артистки, однако гонорар в размере 500 тысяч рублей так и не был выплачен.

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В иске, копия которого имеется в распоряжении издания, Черняк требует взыскать с индивидуального предпринимателя Сары Шор 1 миллион рублей за нарушение авторских прав, 100 тысяч рублей — в счет компенсации морального вреда и еще 270 тыс. рублей — за нотариальные действия, экспертизу и госпошлину.

Как уточнил адвокат, сторона истца провела экспертизу, подтвердившую авторство Черняка, и нотариально зафиксировала использование его работы в концертных турах и на страницах Жасмин в соцсетях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Авторские ПраваСудПевица

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