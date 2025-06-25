ФБР расследует утечку данных об ударах США по иранским ядерным объектам
Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении человека, допустившего утечку секретной информации о последствиях ударов США по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, сведения, попавшие в распоряжение СМИ, имели гриф «совершенно секретно» и не предназначались для публикации. Представитель администрации подчеркнула, что публикация таких данных нарушает законодательство, и отметила, что по факту произошедшего уже проводится расследование.
Ранее телеканал CNN и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на внутренний доклад разведки минобороны США, что авиаудары по трем ядерным объектам в Иране не нанесли серьезного ущерба ключевым компонентам программы.
По предварительной оценке, действия США лишь временно затормозили ее развитие на несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФБР расследует утечку данных об ударах США по иранским ядерным объектам
- Двойник Путина сравнил конфликт Рогозина и КВН с «прожаркой»
- Политолог объяснил восторг и ужас японцев из-за создания АЭС в Приморье
- Трамп назвал США «папочкой НАТО» и пообещал, что поддержку союзникам
- Муфтий Москвы обратится полицию из-за листовок про курсы по многоженству
- Россиянам перечислили список обязательных вещей для отдыха в Египте
- Зумеры назвали наименее популярные советские автомобили
- Дизайнер из Белгорода подал в суд на Жасмин за нарушение авторских прав
- ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова
- Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка Зубкова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru