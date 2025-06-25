ФБР расследует утечку данных об ударах США по иранским ядерным объектам

Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении человека, допустившего утечку секретной информации о последствиях ударов США по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, сведения, попавшие в распоряжение СМИ, имели гриф «совершенно секретно» и не предназначались для публикации. Представитель администрации подчеркнула, что публикация таких данных нарушает законодательство, и отметила, что по факту произошедшего уже проводится расследование.

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Ранее телеканал CNN и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на внутренний доклад разведки минобороны США, что авиаудары по трем ядерным объектам в Иране не нанесли серьезного ущерба ключевым компонентам программы.

По предварительной оценке, действия США лишь временно затормозили ее развитие на несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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