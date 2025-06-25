ФБР расследует утечку данных об ударах США по иранским ядерным объектам

Ранее телеканал CNN и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на внутренний доклад разведки минобороны США, что авиаудары по трем ядерным объектам в Иране не нанесли серьезного ущерба ключевым компонентам программы.

По предварительной оценке, действия США лишь временно затормозили ее развитие на несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

