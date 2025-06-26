Вылетевший из Петербурга спецборт «России» приземлился в Нью-Йорке

Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший в США из Санкт-Петербурга, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка, сообщает РИА Новости.

Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в 22.27 мск 25 июня.

Ранее специальный самолет России, предназначенный для перевозки высших государственных деятелей, находился в США в течение двух дней. Затем Ил-96-300 слетал в Вашингтон, снова в Нью-Йорк и вернулся в российскую столицу.

