Вылетевший из Петербурга спецборт «России» приземлился в Нью-Йорке
26 июня 202500:01
Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший в США из Санкт-Петербурга, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка, сообщает РИА Новости.
Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в 22.27 мск 25 июня.
Ранее специальный самолет России, предназначенный для перевозки высших государственных деятелей, находился в США в течение двух дней. Затем Ил-96-300 слетал в Вашингтон, снова в Нью-Йорк и вернулся в российскую столицу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru