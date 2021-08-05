Пять лет до мечты. Батыргазиев пообещал утроить олимпийское золото
Спецкор НСН в Токио пообщалась с олимпийским чемпионом сразу после боя.
Первую золотую медаль России в боксе на Олимпиаде в Токио принес Альберт Батыргазиев. В финальном поединке категории до 57 килограммов он одолел американца Дюка Рейгана – судьи оставили за россиянином победу в двух раундах из трех.
На судейское решение 23-летний спортсмен отреагировал почти без эмоций. Лишь улыбнулся, затем пожал руку сопернику и обратился к камере:
«Поздравляю всех, всю нашу страну с первой золотой медалью. Дальше – больше. Буду увеличивать, удваивать, утраивать», - самоуверенно заявил он.
Спецкор НСН в Токио подловила его сразу после боя. И оказалось, эта уверенность ни в коем случае не говорит, что бой был легким.
«Все бои были тяжелые для меня, не только финальный», - сказал Альберт с одышкой.
А дальше уже отнюдь не самоуверенно отдал должное соперникам.
«Победить на олимпийском турнире мог каждый. Здесь нет слабых спортсменов, нет средних. Одни сильные собрались, ни для кого это не секрет. Все достойны уважения. Все подходят к боям с большой ответственностью. Одно участие на Олимпиаде стоит многого. Любой соперник мог показать хороший бокс и победить здесь. Я рад, что мне удалось завоевать золотую олимпийскую медаль. Доказать всем, в первую очередь судьям, что я достоин этой победы», - рассказал он «Радиоточке НСН».
Его путь к олимпийскому золоту был короче, чем у соперников. Боксом он начал заниматься только в 2017 году – после победы на чемпионате России по кикбоксингу.
«До 18 лет я занимался кикбоксингом. После того, как я стал чемпионом своей страны, для меня открылось много дверей. Одна из них – Олимпийские игры. Я поставил перед собой такую цель. До 18 лет я мечтал заниматься боксом. И вот почти пять лет мы шли к этой золотой олимпийской медали, и я очень рад, что это получилось сделать», - сказал Батыргазиев.
Ранее российский боксер Глеб Бакши завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио в весе до 75 килограмм.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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