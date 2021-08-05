Пять лет до мечты. Батыргазиев пообещал утроить олимпийское золото

Первую золотую медаль России в боксе на Олимпиаде в Токио принес Альберт Батыргазиев. В финальном поединке категории до 57 килограммов он одолел американца Дюка Рейгана – судьи оставили за россиянином победу в двух раундах из трех.

На судейское решение 23-летний спортсмен отреагировал почти без эмоций. Лишь улыбнулся, затем пожал руку сопернику и обратился к камере:

«Поздравляю всех, всю нашу страну с первой золотой медалью. Дальше – больше. Буду увеличивать, удваивать, утраивать», - самоуверенно заявил он.

Спецкор НСН в Токио подловила его сразу после боя. И оказалось, эта уверенность ни в коем случае не говорит, что бой был легким.

«Все бои были тяжелые для меня, не только финальный», - сказал Альберт с одышкой.

А дальше уже отнюдь не самоуверенно отдал должное соперникам.