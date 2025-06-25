Россия вправе самостоятельно решать, где размещать объекты энергетической инфраструктуры, и строительство атомной электростанции в Приморье не требует одобрения со стороны Японии. Об этом в беседе с ОТР заявил политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя реакцию японских СМИ на планы по возведению АЭС вблизи границы.

По его словам, Японии следовало бы сосредоточиться на сотрудничестве с Россией, что могло бы принести выгоды как в энергетике, так и в научной сфере. Вместо этого, считает эксперт, в Токио продолжают культивировать антироссийские настроения и распространять опасения, не имеющие под собой оснований.