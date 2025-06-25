Политолог объяснил восторг и ужас японцев из-за создания АЭС в Приморье
Россия вправе самостоятельно решать, где размещать объекты энергетической инфраструктуры, и строительство атомной электростанции в Приморье не требует одобрения со стороны Японии. Об этом в беседе с ОТР заявил политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя реакцию японских СМИ на планы по возведению АЭС вблизи границы.
По его словам, Японии следовало бы сосредоточиться на сотрудничестве с Россией, что могло бы принести выгоды как в энергетике, так и в научной сфере. Вместо этого, считает эксперт, в Токио продолжают культивировать антироссийские настроения и распространять опасения, не имеющие под собой оснований.
23 июня госкорпорация «Росатом» объявила о графике строительства двух энергоблоков атомной электростанции в Приморском крае. Рассматриваются несколько площадок, наиболее перспективной называют город Фокино — закрытое административное образование, где расположена база Тихоокеанского флота.
Станция станет первой АЭС на Дальнем Востоке. Первый энергоблок мощностью 1000 мегаватт планируется начать строить в 2027 году, ввести в эксплуатацию — к 2033-му. Второй блок должен заработать в 2035 году, передает «Радиоточка НСН».
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