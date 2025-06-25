Муфтий Москвы обратится полицию из-за листовок про курсы по многоженству
Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы обратится в правоохранительные органы в связи с распространением в столице провокационных листовок, рекламирующих курсы по многоженству. Об этом заявил муфтий столицы Ильдар Аляутдинов в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, неизвестные лица неоднократно распространяли подобные материалы от имени ДУМ Москвы и лично муфтия. Аляутдинов расценил эти действия как попытку дестабилизировать общественную ситуацию путем разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.
Аляутдинов призвал граждан критически относиться к подобной информации и проверять ее достоверность в официальных источниках.
По данным ДУМ Москвы, это уже не первый случай подобных провокаций, направленных на подрыв межконфессионального согласия в столице, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru