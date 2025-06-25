Трамп назвал США «папочкой НАТО» и пообещал, что поддержку союзникам

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул ведущую роль своей страны в Североатлантическом альянсе, назвав Соединенные Штаты «самым крутым государством в мире» и «папочкой» для союзников по НАТО.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита альянса, американский лидер прокомментировал договоренности о росте военных расходов со стороны участников блока. По его словам, это усилит НАТО и предотвратит ситуацию, при которой союзникам пришлось бы действовать без поддержки США, отмечает RT.