Трамп назвал США «папочкой НАТО» и пообещал, что поддержку союзникам

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул ведущую роль своей страны в Североатлантическом альянсе, назвав Соединенные Штаты «самым крутым государством в мире» и «папочкой» для союзников по НАТО.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита альянса, американский лидер прокомментировал договоренности о росте военных расходов со стороны участников блока. По его словам, это усилит НАТО и предотвратит ситуацию, при которой союзникам пришлось бы действовать без поддержки США, отмечает RT.

Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Отвечая на вопрос журналистки, справятся ли страны НАТО без американской помощи, Трамп заявил, что в начале им, возможно, потребовалась бы помощь, но выразил уверенность, что «у них получится». При этом он подчеркнул, что необходимость такой самостоятельности вряд ли возникнет после достигнутых договоренностей.

Отвечая на уточняющий вопрос, не считает ли он союзников «детьми», Трамп не дал прямого ответа, но напомнил, что ранее сравнивал страны, участвующие в конфликтах на Ближнем Востоке, с детьми, «дерущимися между собой». В завершение президент отметил, что нынешний день войдет в историю как «большой день для НАТО» и что союзники, по его мнению, оценят вклад США в укрепление альянса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОСШАДональд Трамп

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