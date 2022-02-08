Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру
Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры после того, как взял во вторник бронзу на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Матч ТВ».
«Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – сказал Уайлд в интервью телеканалу.
При этом 35-летний спортсмен признался, что ему «трудно подобрать слова».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022. Он родился в США и до сезона 2010-11 выступал за американскую команду.
Весной 2012 года Уайлд, женившийся на российской сноубордистке Алёне Заварзиной, получил гражданство РФ и с тех пор защищает цвета России.
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