Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры после того, как взял во вторник бронзу на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Матч ТВ».

«Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – сказал Уайлд в интервью телеканалу.