Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры после того, как взял во вторник бронзу на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Матч ТВ».

«Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – сказал Уайлд в интервью телеканалу.

Россиянин Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022

При этом 35-летний спортсмен признался, что ему «трудно подобрать слова».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022. Он родился в США и до сезона 2010-11 выступал за американскую команду.

Весной 2012 года Уайлд, женившийся на российской сноубордистке Алёне Заварзиной, получил гражданство РФ и с тех пор защищает цвета России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная РоссииСпортсменыОлимпиада
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