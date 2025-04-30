В Омской области из-за ветра перевернулась лодка с людьми, двое погибли
Лодка с двумя людьми перевернулась из-за сильного ветра в Тевризском районе Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Вчера в Тевризском районе вблизи деревни Кайгарлы утонули 50-летняя женщина и 55-летний мужчина, которые на лодке возвращались домой с кладбища», — отметили в СК.
Как уточнили в ведомстве, лодку перевернуло от сильного ветра и волн. По факту ЧП проводится проверка.
Накануне в Омской области объявили штормовое предупреждение из-за ветра с порывами от 25 м/с.
Ранее в Сулакском каньоне в Дагестане опрокинулась лодка с восемью туристами, один человек погиб, трое пострадали, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru