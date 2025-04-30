В Омской области из-за ветра перевернулась лодка с людьми, двое погибли

Лодка с двумя людьми перевернулась из-за сильного ветра в Тевризском районе Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Вчера в Тевризском районе вблизи деревни Кайгарлы утонули 50-летняя женщина и 55-летний мужчина, которые на лодке возвращались домой с кладбища», — отметили в СК.

Как уточнили в ведомстве, лодку перевернуло от сильного ветра и волн. По факту ЧП проводится проверка.

Накануне в Омской области объявили штормовое предупреждение из-за ветра с порывами от 25 м/с.

Ранее в Сулакском каньоне в Дагестане опрокинулась лодка с восемью туристами, один человек погиб, трое пострадали, напоминает РЕН ТВ.

